Çobanlar Tekstil Fabrikası Hizmete Açıldı

Çobanlar Belediyesi ve SİNPA Tekstil işbirliğiyle kurulan Tekstil Fabrikası, Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı törenle açıldı.

Çobanlar Belediyesi ve SİNPA Tekstil işbirliğiyle kurulan Tekstil Fabrikası, Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı törenle açıldı.

Törene Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İŞKUR Genel Müdür Vekili Bekir Aktürk, Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, SİNPA Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Akan Çelik, kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Üretime Yapılan Her Yatırımı Destekliyorum

Törende konuşan ve üretime, istihdama katkı sağlayacak her yatırımın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek: "Böyle bir hizmeti ilçeye kazandırdığı için Belediye Başkanı Ali Altuntaş'a teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetler ve yatırımlar hem vatandaşlarımıza iş kapısı hem de ilçe ekonomisine destek sağlıyor. Üretime, istihdama ve şehrimizin ekonomisinin gelişmesine dair desteğimiz her zaman devam edecek. İlçemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ardından İŞKUR Genel Müdürlüğü ile SİNPA Tekstil atasında protokol imzalandı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilerek fabrika hizmete açıldı.

Vali Çiçek ve beraberinde protokol üyeler fabrikayı inceleyerek, üretilen ürünler ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler aldılar.

Kaynak: Habermetre