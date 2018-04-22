Çobanlar Fiyat Arttırınca, Kendi Sürüsüne Çoban Oldu

Sivas'ta çobanların yüksek ücret taleplerinden bıkan besici, artan maliyetleri de düşünerek eline değneği alıp kendi sürüsüne çoban oldu.

Sivas'ta bu yıl yemin az olacağı beklentisi endişelere yol açarken buna birde çobanların yüksek ücret talebinin eklenmesi besicileri zora soktu. Altınyayla ilçesinde koyun ve sığır besiciliği yapan Metin Subaşı, çobanlara talep ettikleri yüksek ücretleri ödememek için eline değneği alıp kendi sürülerinin başına geçerek çobanlık yapmaya başladı. Subaşı çobanların 10 büyük baş hayvan için 3 bin 500 lira maaş istediğini belirterek, "10 sığır için 3 bin 500 lira istiyorlar. Maliyetler zaten çok yüksek. Bu yıl ot da olmayacak. Afganlar bin 600 liraya çalışıyor. Bu bizim için çok iyi oluyor. Ancak buna da izin verilmiyor. Bende kendi hayvanlarımı kendim yaymaya başladım" dedi.

Besicide yem endişesi

Subaşı, bu yıl karların erken erimesi ile bitkilerin beklenenden erken yeşerdiğini dile getirerek, "Şuanda çok güzel taze bir ot var. Sürüleri yayıyoruz. Ancak yağmur yağmadı. Yağmur yağmazsa 15 gün içerisinde bu ot kuruyacak ve ot sıkıntısı baş gösterecektir. Şu anda bile otlar sararmaya başladı. Eğer ot olmazsa bu üretim maliyetlerini ve et fiyatlarını olumsuz etkileyecektir" şeklinde konuştu. - SİVAS