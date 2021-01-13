Çobanlar'da kaçak silah operasyonu
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Çobanlar'da kaçak silah operasyonu

13.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:10
Çobanlar'da kaçak silah operasyonu

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kaçak silah satışı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kaçak silah satışı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, tespit edilen şüpheliler E.Ç. ile C.K'nin ev, araç ve üst aramalarında kaleşnikof marka tüfek, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca, 79 mermi ile 5 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç. ile C.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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