Çobanın üzerinden pikapla geçtikleri iddiası
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Çobanın üzerinden pikapla geçtikleri iddiası

Çobanın üzerinden pikapla geçtikleri iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde tarla içerisine giren bir pikabın çarptığı ve yerde yatarken omzundan geçtiği iddia edilen yaralı çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tarla içerisine giren bir pikabın çarptığı ve yerde yatarken omzundan geçtiği iddia edilen yaralı çoban, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kulu'ya bağlı Karacadağ ve Celep mahalleleri arasında yaşandı. İddiaya göre, T.Ç'nin koyunlarını tarlasında otlatan Afgan uyruklu Tufan Hacızade'ye (45) tarlaya giren bir pikap çarptı. Aracın tekrar gelerek yere düşen çobanın omuzu üzerinden geçtiği iddiasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı çoban ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri aracın ve sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA

Çobanın üzerinden pikapla geçtikleri iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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