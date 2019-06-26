Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altında

Adana'da bir çoban tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası Bozsivri mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban yaralı yaban keçisini görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Adana DKMP müdahale ekibi bölgeye gelerek yaralı yaban keçisini (capra aegagrus) alıp Tarsus Hayvan Parkı'ndaki veteriner hekimlerine teslim etti.

Yaban keçisi tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam ortamına kavuşturulacak. - ADANA

Kaynak: İHA