Çobanın bulduğu 'Karaca' koruma altına alındı
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Çobanın bulduğu 'Karaca' koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çobanın bulduğu 'Karaca' koruma altına alındı Çorum'da bir çoban tarafından bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

Çobanın bulduğu 'Karaca' koruma altına alındı

ÇORUM - Çorum'da bir çoban tarafından bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Cerit köyünde hayvan otlatmaya giden Mehmet Sözüdoğru, akşam saatlerinde Gölyeri mevkiinde yavru bir Karaca buldu. Yavru Karaca'yı koruma altına alan Sözüdoğru, köy muhtarı Metin Sözüdoğru'yu arayarak bilgi verdi. Muhtar Sözüdoğru'nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber vermesi üzerine, ekipler tarafından alınan yavru karaca sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sıklık Tabiat Parkı Fauna Tanıtım alanına bırakıldı.

Çobanın bulduğu 'Karaca' koruma altına alındı
Çobanın bulduğu 'Karaca' koruma altına alındı
Çobanın bulduğu 'Karaca' koruma altına alındı
Çobanın bulduğu 'Karaca' koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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