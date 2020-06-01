Çobanın bulduğu gebe yaban keçisi tedaviye alındı KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme sahasında çoban tarafından yürüme güçlüğü çekerken bulunan gebe yaban keçisi, tedaviye alındı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesi Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme sahasında çoban tarafından yürüme güçlüğü çekerken bulunan gebe yaban keçisi, tedaviye alındı.

Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme sahası Arpalık mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban, yürüme güçlüğü çeken yaban keçisini gördü. Çobanın ihbarıyla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisini teslim alarak, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaban keçisinin gebe olduğu, 15 gün içinde doğum yapacağı belirlendi. Tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan keçinin doğum yaptıktan sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA