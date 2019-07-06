Çobanın attığı taş kablo hırsızlarını yakalattı

Kayseri'de kablo hırsızları, bir çobanın attığı taşla kırılan araç camından yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde yaşayan S.K'nin yanında çobanlık yapan B.F, şüpheli kişilerin gece elektrik hatlarını çalarak otomobille kaçtığını görünce taş fırlatıp aracın arka sağ camını kırdı.

Olayı öğrenen S.K, elektrik direğinden evine toprak altından geçen yaklaşık 30 metrelik bakır kablo ile 100 metre alüminyum kablonun kesildiğini jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin, kırılan camı değiştirebileceklerini değerlendirerek, il genelindeki 32 oto camcısı ile irtibata geçti.

Bir camcı, çobanın tarif ettiği model ve renkteki araca cam taktıkları bilgisini jandarmaya iletti. Kiralama şirketine ait olan aracın GPS kayıtlarına bakıldığında, olayın yaşandığı bölgede yaklaşık 35 dakika kaldığı belirlendi.

Aracı kiralayan Y.A, suça karıştığı öne sürülen S.K. ve M.Ç.K. ile elektrik hattı döşeme işi yapan firma çalışanı M.K, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, S.K. ve Y.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ'ye ait 400 metre alüminyum kablo ve 50 metre bakır kablo çaldığı da ortaya çıktı.

Çalınan kabloları satın alan ve demir çelik fabrikasına geri dönüşüme veren A.T. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA