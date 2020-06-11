Çobandan yürekleri ısıtan davranış, tarlada bulduğu yaralı tilkiyi veterinere götürüp tedavi ettirdi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Muzaffer Tan isimli çoban, tarlada yaralı halde bulduğu tilkiyi temizleyip besledikten sonra veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Muzaffer Tan isimli çoban, tarlada yaralı halde bulduğu tilkiyi temizleyip besledikten sonra veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Çınar'a bağlı Bulutçeker köyünde çobanlık yapan Tan, koyunlarını otlatmaya götürdüğü sırada çalılıklar arasında yaralı bir tilki gördü. Tilki yavrusunun kıvrandığını gören Tan, ayağından ve sırtından yaralanan tilki yavrusunu temizleyip su içirdi. Tilkiye süt de veren Tan, daha sonra hayvanı ilçedeki veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Tilki yavrusunu iyileşene kadar köydeki evinde besleyecek olan Tan, vatandaşların takdirini kazandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA