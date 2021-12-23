Çobandan içleri ısıtan hareket, kıyafetlerini çıkarıp buzağıya sardı - Haberler
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Çobandan içleri ısıtan hareket, kıyafetlerini çıkarıp buzağıya sardı

Çobandan içleri ısıtan hareket, kıyafetlerini çıkarıp buzağıya sardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bingöl'de yeni doğan bir buzağının karda üşümemesi için çoban, üzerindeki elbiseyi çıkararak yavru buzağıya sardı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yeni doğan bir buzağının karda üşümemesi için çoban, üzerindeki elbiseyi çıkararak yavru buzağıya sardı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Çobantaşı köyünde besicilik yapan Doğan Koç'a ait gebe olan anaç inek, çiftlikten kaçtı. Kırsala doğru kaçan ineğin peşinden giden yabancı uyruklu çoban Erfanullah Issahzheı, ineğin doğum yaptığını ve doğan buzağının kar üstünde olduğunu gördü. Çoban, buzağının daha fazla üşümemesi için soğuk havaya rağmen üstündeki kıyafeti çıkarıp buzağıya sardı.

Buzağı ve çobanın yanına gelen besici Doğan Koç ise o anın fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından, "Sabah kaybolan inek dağda doğum yaptı, Veli baba danayı üstündeki elbiseyle çıkartıp korumaya aldı biz yetişene kadar emek teri merhamet öyle bir şey" sözleri ile paylaştı. - BİNGÖL

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