Çobanbey ve azzez'de patlamalar: 18 yaralı

Çobanbey ve azzez'de patlamalar: 18 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi.

07.10.2019 15:50
Çobanbey ve azzez'de patlamalar: 18 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez'de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.
Orient News'te yer alan habere göre, Suriye'nin Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez'de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Çobanbey'deki motosikletli saldırının görüntüsü


Kaynak: DHA
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