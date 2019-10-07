Çobanbey ve azez'de patlama: 1 ölü, 15 yaralı
SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ve Azez ilçelerinde 1 saat ara ile bomba yüklü motosiklet ve araç infilak ettirildi.
07.10.2019 16:09
SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ve Azez ilçelerinde 1 saat ara ile bomba yüklü motosiklet ve araç infilak ettirildi. Patlamalarda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Çobanbey ve Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet ve araç patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen bombalı saldırılar 1 saat arayla gerçekleşti. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina ve araç da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey'deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
Çobanbey ve Azez ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet ve araç patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen bombalı saldırılar 1 saat arayla gerçekleşti. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina ve araç da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey'deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
Kaynak: DHA