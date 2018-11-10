Çobanbey Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı ticari geçişlere yeniden açıldı.

Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapatılan sınır kapısındaki teknik çalışmaların tamamlanması sonucu bugün yeniden açılan sınır kapısında geçişler başladı.

Tır şoförü Ökkeş Yıldız, Çobanbey Sınır Kapısı'nın kapanmasının bölgede faaliyet gösteren nakliyecileri olumsuz etkilediğini belirtti.

Yıldız, sınır kapısının tekrar hizmete girmesinin tüm şoförler gibi kendisini de mutlu ettiğini vurguladı.

Çobanbey Sınır Kapısı, gümrük sistemindeki teknik nedenlerden dolayı 5 Kasım'da ticari geçişlere kapatılmıştı.