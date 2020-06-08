Çobanbey Sınır Kapısı'nda kaçakçılığa geçit yok Kilis Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı içerisinde Suriye'ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramada milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirdi.

Kilis Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı içerisinde Suriye'ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramada milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirdi.

Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Suriye'ye giriş çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramalar ve kontrollerde 2020 yılı içerisinde 40 bin paket kaçak sigara, 1 milyon TL değerinde cep telefonu, ticari emtia ile bomba yapımında kullanılan 25 ton asit ele geçirdi. Yayalar üzerinde de aramalar yapılarak milyonlarca TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğüne gelen araçlar, x-ray cihazından geçiriliyor. Dedektör köpekler eşliğinde araçlar didik didik aranıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA