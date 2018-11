Çobanbey Sınır Kapısı geçişlere kapatılması sürücüleri zor durumda bıraktı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapanması nedeniyle tır sürücülerinin sınır kapısında bekleyişi sürüyor.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurmasından sonra tır sürücülerinin bekleyişi sürüyor.

Tır sürücüleri Çobanbey Sınır Kapısı'nın kapatıldığının kendilerini söylenmediğini iddia ederek, "Bize her an açılabilir dediler. Bizde burada soğuk, çamurlu ve yağmur altında bekleyişimiz sürüyor. Burada perişan durumdayız. Yemek yiyecek yer yok, 10 kilometre ileride var. Bir an önce sorunun çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu. Bir tır sürücüsü ile Çobanbey için yükü aldıklarını, yükü taşıyan firma sahiplerinin Öncüpınar'a gitmek istemediğini, yetkililerin net bir açıklama yapmadıklarını ifade etti.