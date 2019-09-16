Çobanbey hastanesi yakınındaki bombalı saldırı kamerada

16.09.2019 17:10

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Asıl hedefin hastane olduğu ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Çobanbey'de güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Yerel güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu Çobanbey'de dün düzenlenen saldırıda hasar gören bir bina ise olay yerinde toplanan kalabalığın bulunduğu sırada çöktü. Paniğe yol açan çökme nedeniyle 1 kişi hafif yaralandı.

Saldırı anını hastanenin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde patlama ile beraber büyük bir alev kütlesinin yükseldiği görülüyor. Yine patlamanın şiddeti ile insanların savrulduğu görülüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anı

Patlama sonrası kaydedilen görüntüler

Kaynak: DHA