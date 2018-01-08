Çobanbey Gümrük Kapısında 5 kilometrelik tır kuyruğu

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Müdürlüğü'nde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geçen ay A sınıfı Gümrük Kapısı haline getirilen Çobanbey'de transit yük taşımak için gelen tırlar 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri Elbeyli- Gaziantep karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

3 gündür kuyrukta beklediklerini ifade eden tır sürücüleri, "Buraya gümrük kapısı açılması çok iyi oldu. Ama işlemler ağır yürüdüğü için perişan oluyoruz. Lokanta olmadığı için yemek temin etmede sıkıntı çekiyoruz. Lavabo ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ne zamanda Çobanbey'den geçeceğimiz belli değil. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.