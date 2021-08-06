Çobanbey Gümrük Kapısı'nda tırın rüzgarlığı ile tavanı arasındaki boşluğa saklanan kişi yakalandı

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir tırın rüzgarlığı ile tavanı arasındaki boşluğa saklanarak Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu yakalandı.

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir tırın rüzgarlığı ile tavanı arasındaki boşluğa saklanarak Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu yakalandı.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'ye çimento götürdükten sonra Türkiye'ye boş olarak giriş yapmak üzere Çobanbey gümrük sahasına gelen bir tırda arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan X-Ray taramasında, çekicinin dış kısmının üst tarafında rüzgarlık ile tavan arasındaki boşluğa saklanmış Suriye uyruklu yakalandı.

Araç sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz