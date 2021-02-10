Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı
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Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı

10.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:30

Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den Suriye'ye götürülmek istenen ve terör amacıyla da kullanılabilen 20 kilometre menzilli 160 adet uydu radyolink alıcı-vericisi ele geçirildi.

Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den Suriye'ye götürülmek istenen ve terör amacıyla da kullanılabilen 20 kilometre menzilli 160 adet uydu radyolink alıcı-vericisi ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye geçmek için gelen tırı durdurdu. Tırda şoför refakatinde araçta yapılan sayım ve tespitte 5 koli içinde Suriye'de terör amacıyla kullanılabilecek Suriye'ye ihracı yasak 160 adet ve menzili 20 kilometre olan yaklaşık değeri 152 bin TL değerinde uydu radyolink alıcı-vericisi ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı
Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı
Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı
Suriye sınırında uydu radyolink alıcı ve verici yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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