Çobanbey Gümrük Kapısı'nda Sona Gelindi

MEHMET AKİF PARLAK - Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Bab ve Çobanbey ilçeleri başta olmak üzere, bölgede bulunan şehirlerin yeniden kalkınması için hayati rol oynayan Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın yenileme çalışmalarının 40 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gaziantep'e 57, Kilis'e 34 kilometre uzaklıktaki Çobanbey Gümrük Kapısı, 1949'da demir yolu hudut kapısı olarak hizmete açıldı. 2009 yılında geçici kara hudut kapısı olarak hizmet veren gümrük kapısı, 2011'de Suriye'de iç savaş başlayınca kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı, savaş nedeniyle durma noktasına gelen iki ülkenin ticaretini yeniden canlandırmak için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör unsurlarından arındırılan bölgelere açılan mevcut kapıları onarma işlemine başladı.

Bu kapsamda başta Bab ve Çobanbey olmak üzere bölgede bulunan şehirlerin yeniden kalkınması için daha önce sadece yolcular ile onların beraberinde getirdikleri eşyaların geçirildiği "B sınıfı gümrük" niteliğinde olan kapı, son düzenlemelerle her türlü gümrük işleminin yapılabildiği "A sınıfına" yükseltildi.

Artan yoğunluk ve ticaret talebinin ardından bakanlık 19 Haziran'da gümrük sahasını genişletmek ve içinde bulunan tüm donanımları modern hale getirmek için çalışmalara başladı.

Yeni gümrük sahasının inşaatı, devam eden geçişlerin aksamaması adına mevcut kapının hemen yanına yapıldı. Türkiye'de ilk defa Karkamış Gümrük Kapısı'nda uygulanan "tek durak" sistemi, bu kapıda da uygulanmaya başlanacak.

Sistem sayesinde sürücüler araçlarından inmeden sırasıyla kantar tartı, pasaport, gümrük tescil ve muayene işlemlerini yaptırarak çıkışı gerçekleştirecek. Bu sayede de gümrük işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesinin önü açılacak.

10 ayda 25 bin tır ürün gönderildi

Başta inşaat ve gıda malzemesi olmak üzere birçok temel ihtiyaç malzemesinin ticaretinin yapıldığı gümrük kapısı, modernizasyonla artan ticaret hacmini karşılayabilecek nitelikte hizmet verecek.

Alt yapısından üst yapısına kadar hemen her alandaki fiziki imkanların neredeyse sil baştan yapıldığı gümrük kapısında, inşaat çalışmalarının yaklaşık 40 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Tamamlandığında Karkamış ve Öncüpınar gümrük kapılarında oluşan yoğunluğu azaltacak olan gümrük kapısı, bu anlamda da oldukça büyük öneme sahip.

Suriye'ye yılın ocak-ekim döneminde 25 bin tır ürün çıkışının yapıldığı Çobanbey Gümrük Kapısı'nın, modern haliyle devreye girmesiyle 50 bin tıra hizmet vermesi bekleniyor.