Çobanbey Gümrük Kapısı'nda kaçak sigara ile çeşitli haplar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda kaçak sigara ile çeşitli haplar ele geçirildi

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda kaçak sigara ile çeşitli haplar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te Çobanbey Gümrük Kapısı'nda iki araçta 485 çeşitli nitelikte ilaç ile 227 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te Çobanbey Gümrük Kapısı'nda iki araçta 485 çeşitli nitelikte ilaç ile 227 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 2 araçta arama yaptı.

Kontrollerde araçların kaputunun altıyla motor bloğunun üstündeki boşlukta 485 ağrı kesici, cinsel uyarıcı ve doğum kontrol hapı ile 227 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda kaçak sigara ile çeşitli haplar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türklerin ivedilikle Kabil Büyükelçiliğine bilgi vermesini istedi
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türklerin ivedilikle Kabil Büyükelçiliğine bilgi vermesini istedi
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.
Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Murat Kurum Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Deniz Akkaya Eser Yenenler
Spor Muslera Mesut Özil Merve Çoban Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çobanbey Gümrük Kapısı'nda kaçak sigara ile çeşitli haplar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 12:41:36. #1.15#

title