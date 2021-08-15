Çobanbey Gümrük Kapısı'nda kaçak sigara ile çeşitli haplar ele geçirildi

Kilis'te Çobanbey Gümrük Kapısı'nda iki araçta 485 çeşitli nitelikte ilaç ile 227 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te Çobanbey Gümrük Kapısı'nda iki araçta 485 çeşitli nitelikte ilaç ile 227 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 2 araçta arama yaptı.

Kontrollerde araçların kaputunun altıyla motor bloğunun üstündeki boşlukta 485 ağrı kesici, cinsel uyarıcı ve doğum kontrol hapı ile 227 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz