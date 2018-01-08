Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 5 Kilometrelik Tır Kuyruğu

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Müdürlüğü'nde 5 kilometrelik kuyruk oluştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geçen ay A sınıfı Gümrük Kapısı haline getirilen Çobanbey'de transit yük taşımak için gelen tırlar 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tır sürücüleri Elbeyli- Gaziantep karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Tır sürücüleri 3 gündür kuyrukta beklediklerini ifade ederek. "Buraya gümrük kapısı açılması çok iyi oldu. Ama işlemler ağır yürüdüğü için perişan oluyoruz. Lokanta olmadığı için yemek temin etmede sıkıntı çekiyoruz. Lavabo ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ne zaman da Çobanbey'den geçeceğimi belli değil yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu. - KİLİS