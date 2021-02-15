Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 112 bin 500 paket sigara kağıdı ele geçirildi
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Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 112 bin 500 paket sigara kağıdı ele geçirildi

15.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:05
Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 112 bin 500 paket sigara kağıdı ele geçirildi

Kilis'te Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir tırda 112 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Kilis'te Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir tırda 112 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ile gümrük personeli, eşya yüklü bir tırı kontrol etti.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 13 koli içerisinde 112 bin 500 paket yabancı menşeili gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı buldu.

İki şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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