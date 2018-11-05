Çobanbey Gümrük Kapısı geçişlere kapatıldı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey sınır kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatıldı.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, teknik sebeplerden dolayı Çobanbey sınır kapısının ticari geçişlere kapatıldığını duyurdu. Sınır kapısının Suriye tarafında bulunan yaklaşık 100 tırdan Türkiye plakalarının ülkeye alınacağını belirten Şaşmaz, Türkiye tarafında bekleyen yaklaşık 300 tırın ise mağdur olmaması amacıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönlendirildiği ifade etti. Şaşmaz, açıklamasında, "Bölge Müdürlüğümüze bağılı Çobanbey Sınır Kapısı, teknik nedenlerden dolayı ticari geçişlere kapatıldı. Sadece Suriye tarafında kalan Türk plakalı tırların ülkemize boş olarak girişlerine gümrük hizmeti verilecektir. Suriye'ye ihracat yükü taşımak üzere Çobanbey Gümrük kapısında sırada bekleyen sürücülerimizin ve ihracatçılarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınmış olup, söz konusu araçlar Öncüpınar sınır kapısından gümrük hizmeti alabileceklerdir" dedi.