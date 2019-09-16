16.09.2019 20:08

- Çobanbey'deki patlama anı kamerada

HALEP - Çobanbey'de dün 12 kişinin ölümüne neden olan kamyon yüklü aracın patlatıldığı olayda patlama anı görüntülendi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey'de bomba yüklü bir kamyonun patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. Çevrede bulunan hastanede hasarın meydana geldiği olayın, güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı görüntülenen anlarda, patlamanın ne kadar şiddetli olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: İHA