Çobanbey'de terör saldırısı sonrası alarm

16.09.2019 16:50

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey kentinde dün akşam saatlerinde dorseye yüklü bomba ile saldırı düzenlendi. Asıl hedefin hastane olduğu ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Çobanbey'de güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Yerel güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu Çobanbey'de dün düzenlenen saldırıda hasar gören bir bina ise olay yerinde toplanan kalabalığın bulunduğu sırada çöktü. Paniğe yol açan çökme nedeniyle 1 kişi hafif yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan TSK tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan yoğun olarak Türkmen nüfusun yaşadığı Suriye'nin Çobanbey kentinin birkaç kilometre dışında Devlet Hastanesi yakınlarında dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. PKK/YPG'li teröristler iddiaya göre hastaneye gidemeyecekleri düşüncesiyle 200 yataklı hastaneye 500 metre mesafede eczanelerin olduğu bölgede durdu. Burada aracın arıza yaptığını söyleyen teröristler, TIR'ın dorsesini bırakarak bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra uzaktan kumanda ile dorsenin infilak ettirilmesiyle bölge savaş alanına döndü. Dorsenin parçaları yüzlerce metre ileriye fırlarken, park halindeki çok sayıda araç demir yığınına döndü. Patlamanın şiddetiyle bölgedeki bir eczane ile yanındaki bir işyeri ve bir ev yıkıldı. Enkaz altında kalan ve bu sırada bölgeden araçlarıyla geçen 11 kişi terör saldırısının ardından hayatını kaybetti. Yaralanan 10'u aşkın kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları Çobanbey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çobanbey'de, sabah saatlerinden itibaren patlamanın izlerinin silinmesi için çalışmalara başlandı. Yıkılan eczanede enkaz altında kalan ilaçlar toplanırken, güvenlik güçleri de bölgede önlem aldı. Patlama bölgesinde demir yığınına dönen araçlar vinç yardımıyla alandan taşındı, enkazların da kaldırılması için çalışmalara başlandı.

KALABALIK TOPLANDIĞI SIRADA HASAR GÖREN BİNA YIKILDI

Öte yandan patlamaya tepki göstermek ve terörü kınamak isteyen Suriye Türkmen Meclisi önderliğindeki kalabalık bölgeye geldi. Kalabalığın patlama sonrası harabeye dönen eczane önünde bulunduğu sırada yolun karşı tarafında dün geceki saldırıda hasar gören tek katlı bir ev büyük gürültüyle yıkıldı. Ortalığın toz duman olduğu yıkım sonrası kalabalık bölgeye yöneldi. Enkaz altında kimsenin kalıp kalmadığı kontrol edilirken, yıkım sırasında hafif yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZ HALİNDE

Terör örgütü PKK/YPG tarafından yapıldığı belirtilen bombalı saldırı sonrası Çobanbey'de yerel güvenlik güçleri de alarm durumuna geçti. Kentin girişinde kontrol noktaları oluşturarak giren araçları ve içinde bulunanları arayan güvenlik güçleri, kent merkezinde de kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde yoğun önlem aldı. Terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışma yürüten güvenlik güçleri, olası saldırılara karşı da teyakkuz halini sürdürüyor.

TÜRKMENLERDEN TERÖRE TEPKİ

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma da olay yerinde inceleme yaparak terör saldırısına tepki gösterdi. Muhammed Vecih Cuma, saldırının yapıldığı yerin nasıl bir oyun oynanmaya çalışıldığının açık göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Esed rejimi, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri Türkenleri sert bir şekilde hedef alıyor. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Fırat'ın doğusundaki terör bataklığı temizlenmediği sürece Suriye'de barışın ihşası mümkün olmayacaktır" dedi.

Menbiç'teki oyalama taktiklerinin Fırat'ın doğusunda sergilenmek istemesine cevaplarının çok sert olacağına da değinen Cuma, şöyle devam etti:

"Bedeli ne olursa olsun başta Fırat'ın doğusu olmak üzere tüm terör örgütlerini kaynağında boğmaya kararlıyız. PKK ve DEAŞ terör örgütleri ile işbirlikçileri bilmelidir ki hangi kisve altına bürünürlerse bürünsünler Suriye devrimini ve Türkmenlerin mücadelesini engelleyemeyeceklerdir."

Kaynak: DHA