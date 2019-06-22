Çobanbey'de patlama: 16 yaralı

SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Çobanbey ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey'deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Kaynak: DHA