Çobanbey'de patlama: 16 yaralı
SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Çobanbey ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey'deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
- Kilis
Kaynak: DHA
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