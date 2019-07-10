Çoban: "Srebrenitsa'yı unutmayacağız"

Sırplar tarafından Boşnaklara yönelik 11 Temmuz 1995 tarihinde gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamını kınayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, "Srebrenitsa'da büyük bir katliam yaşandı ve insanlık katledildi. Aradan nice yıllar geçse de asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

11 Temmuz 1995 tarihinde Sırplar tarafından Boşnaklara yönelik gerçekleştirilen katliamın yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, katliamı bir kez daha kınadı. "Bulduğu her fırsatta insan hakları ve demokrasiden söz eden Avrupa'nın göbeğinde ve bütün insanlığın gözü önünde Srebrenitsa'da, tarihte eşi az görülecek bir vahşetle binlerce Boşnak katledildi. Savunmasız insanların birbirine karışmış cesetleri, aradan geçen bunca zamana rağmen bugün bile toprak altından çıkarılıp defnedilmektedir" diyen Çoban, Sırplar tarafından yapılan soykırımın asla unutulmayacağını söyledi.

"Büyük katliam yaşandı, insanlık katledildi"

Srebrenitsa olayının, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Çoban, "Srebrenitsa'da şerefi, onuru, namusu, saygınlığıyla insanlığın katledildiğini kaydetti. Ötekine hayat hakkı tanımayan Batı bağnazlığının insanlık ve medeniyet değerlerinden nasipsiz olduğunun bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Çoban şöyle devam etti:

" Srebrenitsa'daki soykırım, insan hakları adına dünyanın hukuk ve medeniyet kurumu olması gereken BM'nin hem meşruiyetini tartışılır kılmış hem insanlığa ağır bir utanç yaşatmıştır. Kuruluş amaç ve ilkelerini çiğneyen BM'nin dayanak ve varlık gerekçeleri fiilen çökmüş, inandırıcılığı kalmamıştır. O günden bu yana barış ve adalet taleplerini karşılamaya dönük hemen hiçbir ciddi çaba içinde olmamıştır. Bilge devlet adamı Aliya İzzetbegoviç, "Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" diyor. Eğitim-Bir-Sen olarak, biz de başta Srebrenitsa olmak üzere, hiçbir katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Kimden gelirse gelsin zulme karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana insanlığın adalet arayışını her ortamda destekledik, desteklemeye, bu yönde bir bilincin ve eylemin oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA