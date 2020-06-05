Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, tedaviye alındı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı yavru kurt, tedaviye alındı.
05.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:45
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı yavru kurt, tedaviye alındı.
- Sakarya
Yörükyeri Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yavru kurda köpekler saldırdı. Vatandaşlar yavru kurdu köpeklerden kurtarıp, yetkilileri aradı. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince veterinere götürülen yavru tedaviye alındı.
- Sakarya
Kaynak: DHA