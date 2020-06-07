Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, Ormanya'da tedaviye alındı Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, Ormanya'da tedaviye alındıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, çoban köpeklerinin saldırdığı yavru kurt, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da tedaviye alındı.

Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, Ormanya'da tedaviye alındı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, çoban köpeklerinin saldırdığı yavru kurt, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da tedaviye alındı. Yavru kurdun tedaviye geldiği sırada çeşitli bölgelerinde yaralanmalar ve diş izleri olduğunu belirten veteriner Mehmet Çetinkaya, "Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Tedavisini tamamlayıp dinlendirdikten sonra yeniden doğaya salacağız" dedi.

Akyazı'da önceki gün çoban köpeğinin havlamasını duyan sahibi, evinin bahçesine çıktı. Köpeğinin kurt yavrusunu ısırdığını gören kişi, kurdu köpeğin saldırısından kurtardı. Kurdun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar olduğunu fark eden kişi, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Görevliler, yaralı kurdu tedavisi için Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya getirdi.Kurt yavrusunun çeşitli yerlerinde yaralar ve ısırık izleri olduğunu söyleyen veteriner Mehmet Çetinkaya, "Sakarya'nın Akyazı ilçesinde önceki gün bir köpek yaralamış kurdu. Oradaki köpeğin sahibi, köpeğinin ağzından 3 aylık bir kurt yavrusunu kurtarıyor. Daha sonra bu yavru kurdu oradaki Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Oradan da ivedi olarak bize ulaştırıldı. Hayvanın yapılan ilk müdahalelerinde büyük bir köpeğin hırpalamasına bağlı diş izleri ve çeşitli travmalar vardı. Sağ bacağında köpeğin dişlemesine bağlı açık yaraları vardı, birkaç yerde ısırık izleri ve vücudunun bazı noktalarında sıyrıklar vardı. Biz hemen genel muayenesini yaptık ve tedaviye başladık. Çeşitli ilaçlar verdik ve hayvanın genel durumu şu an iyi. Dinlenme odasında tutuyoruz. İyileşme sürecini tamamladıktan sonra da doğaya, doğal ortamına tekrar salacağız" dedi.'BÖLGESİNDE TEHDİT OLARAK GÖRMÜŞ OLABİLİR' Yavru kurda saldıran çoban köpeğinin tehdit hissetmiş olabileceğini söyleyen Mehmet Çetinkaya, "Aslında biz yaban hayvanlarının alanını istila ettiğimiz için o hayvanların bölgesinde olduğumuz için hayvanların yaşam alanı daralıyor ve başka türlerle karşılaşıyorlar. Saldıran köpek de büyük bir köpek olduğu için ve yaralı kurt da 3 aylık bir yavru olduğu için gücü yetmiş ve gördüğü zaman bölgesinde tehdit olarak görmüş olabilir" diye konuştu.'DOĞADAKİ HAYVAN YARALI DEĞİLSE DOKUNMAMAKTA FAYDA VAR' Bazı kişilerin doğada yalnız gördükleri yaban hayvanlarını Milli Parklar aracılığıyla kendilerine getirmelerinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Mehmet Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Biz tabi ki insanoğlu olarak yaban hayvanlarının alanlarına doğru genişlediğimiz için bu tip ya da başka vahşi hayvanlarla karşılaşma oranımız çok daha fazla arttı. Bizim tavsiyemiz vatandaşların bu tür hayvanları bulduğu zaman önce bir gözlem yapsınlar. Yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra eğer yaralıysa öncelikle bölgelerinde bulunan Milli Parklar yetkililerine haber verebilirler ya da bizim Ormanya ihbar hattımıza bildirebilirler. Bu şekilde yapıldığı zaman anında müdahale edebiliriz. İnsanlar doğada gördükleri yaban hayvanlarına yaralı değilse olabildiğince dokunmamalı. Çünkü bazen anne tilki, yavrularını bırakıp yem aramaya gidiyor vatandaşımız bulduğu zaman yavruları alıp bize getiriyor. Anne döndüğü zaman o ortamda olmamış oluyor. Bu nedenle hayati bir tehlike yoksa olabildiğince dokunmamakta fayda var."

Kaynak: DHA