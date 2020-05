Çoban köpeğinin kırılan ayağına platin takıldı MERSİN'in Silifke ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu, ön ve arka sağ ayağı kırılan çoban köpeğinin iki ayağına da platin takıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu, ön ve arka sağ ayağı kırılan çoban köpeğinin iki ayağına da platin takıldı. Ameliyatı gerçekleştiren ekip, köpeğe 'Çoban Yıldızı' adını verdi.Silifke'de geçirdiği trafik kazası sonucu ön ve arka sağ ayağı kırılan çoban köpeği, bir hayvansever tarafından yol kenarında bulundu. Hayvansever, köpeği tedavi ettirmek için Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Uzman ekipler, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından köpeğin iki ayağına da platin taktı. Barınağa yolu düşen her can dosta isim vermeyi gelenek haline getiren ekipler, yeni misafire 'Çoban Yıldızı' adını verdi. Ameliyatı başarılı geçen ve durumu gayet iyi olan Çoban Yıldızı, 20 gün sonra tamamen iyileşecek ve yeniden yürüyebilecek. Ekipler, Çoban Yıldızı sağlıklı bir şekilde adım atana kadar bakımına devam edecek. Tamamen iyileştiğinde ise bir çoban tarafından sahiplenilmeyi bekleyecek.Çoban Yıldızı'nın ameliyatını gerçekleştiren Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Cücük, bakımevine getirilen ayakları kırık hayvanlar için zorunlu olmadıkça ampute tedavi yöntemini seçmediklerini ifade etti. Tedavi için hiçbir masraftan ve emekten kaçınmadıklarını ifade eden Cücük, 'Silifke ilçemizden 3 tane trafik kazalı vakamız geldi. Bir tanesi göğüs kısmında yaralı. Yarasından irin akıyordu. Bir tanesinin çeşitli yerleri maalesef kesici bir aletle kesilmiş. Yarası kurtlanmıştı. Diğer üçüncüsü sağ ön ve sağ arka ayağında küt kırıklar vardı. Çok uysal bir çoban köpeğimiz. Yaklaşık 3 saatlik operasyon ile kırık bölgeyi sabitleyerek her iki ayağına da platin yerleştirdik. Yoğun bakıma aldık. Gerekli bakımı yapıyoruz. 20 gün sonra o platinleri yerinden alacağız ve sağlığına tamamen kavuşacak. Tamamen sağlığına kavuştuktan sonra ait olduğu yere, bir çobana sahiplendirmeyi düşünüyoruz' dedi.

Bakımevinde gerçekleştirilen tedaviler hakkında da bilgi veren Cücük, 'Biz trafik kazalı hayvanlarımızda organın eksilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ampütasyonu 15-20 dakika sürebilir ama biz bunu yapmıyoruz. Bizim bir köpeğimizin ayağını kurtarmak için günlerce uğraştığımız oldu. Biz sokak hayvanlarından yaban hayvanlarına kadar her canlıya yetişiyoruz' diye konuştu.

Kaynak: DHA