Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
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Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'

Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'da küçükbaş yetiştiricisi Sezer Çubuk'un (29) baktığı 'Kezban' isimli kuzu, yeni doğum yapan çoban köpeğinden süt emiyor.

BURSA'da küçükbaş yetiştiricisi Sezer Çubuk'un (29) baktığı 'Kezban' isimli kuzu, yeni doğum yapan çoban köpeğinden süt emiyor. Çoban köpeği, hem kendi 7 yavrusunu emzirirken hem de kuzuya 'süt annelik' yapıyor.

İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sezer Çubuk'un baktığı koyun, geçen ay doğum yaptı. Çubuk, yavru kuzuya 'Kezban' ismini verdi. Kuzuya annesinin sütünün yetmediğini fark eden Çubuk, diğer koyunlardan süt sağıp, Kezban'a biberonla içirmeye başladı. Bu sırada sürüdeki 'Sarı' isminin verildiği çoban köpeği de doğum yaptı. Bir süre sonra Çubuk, kuzusu Kezban'ın çoban köpeğinden süt emdiğini fark etti. Sarı'nın hem 7 yavrusuna hem de kuzusu Kezban'a annelik yaptığını gören Çubuk, şaşkınlık yaşadı. Çoban köpeğinin kuzuyu ve 7 yavrusunu emzirdiği anlar ise görüntülendi.

'KÖPEĞİMİZ SÜT ANNESİ OLDU'

Durumu anlatan Sezer Çubuk, "Bu kuzu bizim Kezban kızımız, bir de Sarı köpeğimiz var. Kezban'ı zaten diğer koyundan keçiden emziriyorduk. Köpeğimizin yavruları olunca koyunların olduğu yere köpeği de getirdik. Bir baktık ki Kezban, köpeği de emiyor. Biz de şaşırdık tabi. Bu normal bir şey değil. Çok şaşırdık ve bize değişik geldi. Yani kuzumuzun süt annesi de olmuş oldu. Kezban'ın şu an karnı doyduğu için keyfi de yerinde. Allah izin verirse kocaman kuzu olacak ve Kezban da anne olacak" dedi. 


Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'
Çoban köpeği, kuzunun 'süt annesi'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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