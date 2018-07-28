Çoban Kadınların Okuma Yazma Sevinci

Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gürsu'ya bağlı Dışkaya köyünde, Katırlı dağlarında çobanlık yapan kadınlar, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bütün yurtta başlatılan okuma yazma seferberliği sürüyor. Okuma yazma öğrenmek isteyen Dışkayalı kadınlar çocukları ile birlikte kursa başladı. Okuma yazma öğrenen 47 yaşındaki Selma Aksaray, "Köyde hayvancılık yapıyoruz. Keçi, koyun bakıyoruz. Yazın yaylada, kışın köydeyiz. Bir yere gidiyoruz, bir şey bilmiyoruz. Soruyoruz, söylemiyorlar, gücümüze gidiyor. Neden okuma yazma öğrenemedik diye üzülüyoruz. Gençlere, çocuklara, yaşlılara tavsiyem, kim olursa olsun okusunlar. Biz cahil kaldık, onlar cahil kalmasınlar. Okumak çok güzel. En büyük hayalim okuma yazma öğrenmek" diye konuştu.

34 yaşındaki Sevda Aydoğdu ise, "Okuma yazma öğreneceğim için çok mutluyum. Öğretmenimiz bizimle çok alakadar oluyor. Çocuklar okusun. Ailem beni okumaya yollamadı. Telefona mesaj geliyor, eşime, çocuklarıma soruyorum. Bir yere gittiğinde okuma yazma bilmediğin için çok sıkıntı yaşıyorsun. Okuma yazma öğrenmeyi çok istiyorum" dedi.

Gürsu Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan Öğretmen Şükran Yılmaz, "Okuma yazma seferberliğine 8 öğrencimiz katılıyor. Öğrencilerimiz mutlu ve memnunlar" dedi. - BURSA