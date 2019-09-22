Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu

22.09.2019 16:08

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Çoban Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı.

Mursal Mahallesi'ndeki Karapınar mesire alanında, hayvancılık ve çobanlık mesleğine dikkati çekmek amacıyla Çoban Festivali gerçekleştirildi.

Festival kapsamında ilk olarak "En güzel şirin kuzu" yarışması yapıldı. Tüylerine kına yakılan, kurdele ve boncuklarla süslenen kuzular, önce sahipleri tarafından meydanda gezdirildi.

Ardından jürinin karşısına çıkan kuzulara, çeşitli kriterlere göre puan verildi. Yarışmada Atilla Sert'e ait kuzu birinci seçildi.

Keçi kırkma yarışmasında ise yaşları 10 ila 60 arasında değişen çobanlar hünerlerini sergiledi.

Önce keçilerini meydanda sergileyen çobanlar, ardından en hızlı kesimi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada, kırkma işlemini 10 dakikada tamamlayan 10 yaşındaki en genç çoban Eren Kömür birinci oldu.

Kömür, 8 yaşından bu yana keçileri ve koyunları kırktığını söyledi.

Ortalama 10 dakikada bir keçiyi kırkabildiğini anlatan Kömür, "Kolay ve zevkli bir iş. Evdeki keçileri ben kırkıyorum." dedi.

Kömür'ün babası Süleyman Kömür ise aile boyu çobanlıkla uğraştıklarını belirtti.

Oğluna güvendiği için yarışmaya kendisi değil, oğlunun katıldığını dile getiren Kömür, "Oldukça hızlıdır, böyle bir sonuç elde edeceğini bekliyordum. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Aile bilgi yarışmasında ise çobanlardan Ayşe ve Fevzi Metin kardeşler birinci oldu. Etkinlikte dereceye giren yarışmacılara yem hediye edildi.

Festivalde zeybek gösterisi de sunuldu.

Kaynak: AA