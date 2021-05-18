Çoban, çalıştığı çiftlikten 13 koyun çaldı
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Çoban, çalıştığı çiftlikten 13 koyun çaldı

Çoban, çalıştığı çiftlikten 13 koyun çaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çalıştığı çiftlikten 13 koyun çalan çoban, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çalıştığı çiftlikten 13 koyun çalan çoban, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Asmalı köyündeki küçükbaş hayvan çiftliğinden, 9 Mayıs günü 13 koyunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından, 13 koyunun çiftlikte çoban olarak çalışan S.A. tarafından çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.A., savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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