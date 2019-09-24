24.09.2019 09:42

Dünyanın önde gelen endüstri iplik şirketlerinden Coats, faaliyetlerine Coats Digital adı altında devam edecek.



Dünyanın önde gelen endüstri iplik şirketlerinden Coats, birbirinden farklı bir çok sektörden hizmet verdiği müşterilerine, big data ve yapay zeka gibi derinlemesine teknolojik altyapı özellikleri ile hazırlanan entegre yazılımı Coats Digital ile hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.



Coats Digital İdari Direktörü Keith Fenner, "Bu, yazılım çözümlerimizin heyecan verici yeni dönemin başlangıcı olacaktır. Coats Digital, müşterilerimize net ve farklı bir odak sunuyor ve Coats, endüstriyel üretim şirketi olmaya devam ederken bizler, aynı zamanda moda sektörünün ürünleri geliştirme, maliyetlendirme, tedarik etme ve imal etme şeklini sürdürülebilir şekilde iyileştirebilmek amacıyla geleceğin teknolojisinde yenilikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Fenner, "Müşterilerimiz tek durak mağaza yaklaşımından ve yeni Coats Dijital markalamasına uygun, sınıfının en iyisi ve giderek daha entegre, benzersiz çözümlerimizden faydalanacaktır. Firmamızın GSD, FastReact ve ThreadSol alanında yaptığı satın alma serisi, oldukça başarılı olmuştur. Coats Digital ile, müşterilerilerimizin sektör baskıları karşısında desteklenmesi amacıyla ürün portföyünün koordineli bir şekilde pazarda genişlemesi de sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.



Yapılan bilgilendirmede; küresel olarak 65 farklı ülkede faaliyet gösterecek Coats Digital, bu ay içerisinde yapılacak 2 ticari etkinlikte, grafik ve metinden oluşan yeni logosu ile 'zekayla dönüşüm' sloganı altında tanıtacak. - LONDRA

Kaynak: İHA