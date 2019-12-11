CO-OP Eğitim Modeli Londra'da Türkiye'yi gururlandırdı

11.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:11

EĞİTİM alanının en saygın ödüllerinden biri olan QS Reimagine Education ödüllerinde Bahçeşehir Üniversitesi bin 500'den fazla başvuru arasından "Best-University-Employer Partnership" kategorisinde CO-OP programı başvurusu ile finale kaldı.

Türkiye'de ilk kez bugünle geleceğin, hayatla okulun, üniversiteyle iş dünyasının buluştuğu, 21. yüzyılın eğitim modeli CO-OP'u uygulayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), QS Reimagine Education ödüllerinde, bin 500'den fazla başvuru arasından "Best-University-Employer Partnership" kategorisinde finale kalarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Finalistler 38 ülkeden 72 farklı üniversitenin akademisyenleri ve iş insanlarının oluşturduğu 160'tan fazla jüri üyesinin değerlendirmesiyle belirlendi. Finale kalan projeler 9 Aralık'ta Londra-İngiltere'de Queen Elizabeth II Conference Center'da tüm dünyadan eğitimciler ve iş insanlarının katıldığı konferansta sunuldu. Projenin sunumunu yapan CO-OP Direktörü Bahri Toper Proje yılı içerisinde Markalı Ders, Tersine Mentörluk ve Business Point gibi inovatif uygulamalarla üniversite iş dünyası birliğinde ilham verici bir model yürüttüklerini, bu özgün modelle öğrencileri iş hayatına hazırladıklarını vurguladı. Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye'den finale kalan ve konferansta Türkiye'yi temsil eden tek üniversite oldu.

Reimagine Education Program Yöneticisi Jack Moran, Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP programına ilişkin görüşlerini şu şekilde paylaştı:

"Reimagine Education'ın kuruluş misyonlarından biri, öğrencileri değişen, belirsiz iş dünyasına başarıyla hazırlayan pedagoji ve ortaklıklara ilham vermek, onları yönlendirmek ve platform oluşturmaktır. Yükseköğretim kurumları misyonlarının istihdam edilebilirlik bileşeninde başarılı olmak istiyorsa, endüstri/iş dünyası ile yenilikçi iş birliği şarttır. Bahçeşehir Üniversitesi'nin CO-OP Programı, üniversitelerin ve endüstrinin öğrencilerin iş bulma sonuçlarını geliştirmek için nasıl bir araya gelebileceğinin mükemmel bir örneğidir. Özellikle Yönetim Komitemiz, öğrencileri "Fintech" ve "Automotive 4.0" gibi dünyamızı şekillendiren endüstriler ve sektörler hakkında bilgiyle donatan, kredili Markalı Dersler yaratmış oldukları için hayranlıklarını sunmakta. Ayrıca, bu ortaklıklarla öğrencilerini mezuniyet sonrası işe yerleştirmede kazandıkları somut başarı için de övgüde bulunuyoruz. Finale kalmış olmalarından ve böyle bir kanıta dayalı, son teknoloji ortaklığı desteklemekten gurur duyuyoruz."

"2 BİNİN ÜZERİNDE FİRMA İLE İLİŞKİLER KURDUK"

Konuyla ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz yaptığı açıklamada; "Bugün Bahçeşehir Üniversitesi olarak Londra'dayız. QS, üniversiteleri Dünya düzeyinde sıralayan saygın bir kuruluş, bu saygın kuruluşun açmış olduğu Reimagine Education yarışmasına Bahçeşehir Üniversitesi olarak CO-OP modelimiz ile buraya geldik. CO-OP modeli tüm dünyada var olan üniversiteler ve sanayii iş birliği için uygulanan çok önemli bir model bizde bu modeli alarak markalı dersler, Business point, tersine mentörlük gibi yenilikçi uygulamalar ekledik. 2 binin üzerinde firma ile ilişkiler kurduk, buradaki edindiğimiz know-how'ı dünyanın her yerinden gelen eğitim kurumları ve üniversitelerle paylaşmış bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz bu eğitim modeli ile finale kaldığımız Londra'da özellikle ülkemizi temsil eden tek Türk üniversitesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizi temsil etmekten dolayı duyduğumuz gurur ve mutluluğu belirtmek istiyoruz. Umarım ülkemizden daha da fazla yenilikçi eğitim modelleri ortaya çıkar ve dünyada, uluslararası arenada, Bahçeşehir Üniversitesi gibi çok daha farklı birçok üniversitemiz de eğitim konusunda kendi seslerini duyurmayı başarırlar" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP eğitim modeli ile öğrencileri firmalarla ve iş Dünyası ile bir araya getirip onları iş hayatına hazırlayacak projeler ürettiklerini belirten CO-OP Direktörü Bahri Toper; "Yürüttüğümüz bu özgün ve yenilikçi uygulamalarımızı, dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan QS'in Londra'da düzenlediği Reimagine Education konferansında sunarak ülkemizi temsil ettik. Birçok ülkeden gelen katılımcılarla eğitim modelimizi paylaştık. Özellikle markalı dersler, Business point, tersine mentörlük gibi programlarımız bütün katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Ülkemizi böylesine saygın bir ortamda temsil etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduk" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA