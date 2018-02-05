Çnra Pkk/pyd Mevzilerini Vuruyor

Çnra Pkk/pyd Mevzilerini Vuruyor

ÇNRA PKK/PYD mevzilerini vuruyorKİLİS - Kilis'te sınırda konuşulu bulunan Çok Namlulu Roketatarlar Afrin bölgesindeki PKK/PYD mevzilerini vuruyor.

ÇNRA PKK/PYD mevzilerini vuruyor

KİLİS - Kilis'te sınırda konuşulu bulunan Çok Namlulu Roketatarlar Afrin bölgesindeki PKK/PYD mevzilerini vuruyor.
Zeytin Dalı Hareketi sürerken, PKK/PYD mevzileri Kilis sınır karakollarında konuşulu bulunan ÇNRA tarafından vuruluyor. ÇNRA çıkardığı sesler ve giden mermilerin izleri Kilis kent merkezinden dahi görülüyor. Akşam saatlerinde ÇNRA atışları yoğunlaştı.

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