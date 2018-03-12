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Cnr Kitap Fuarı, 18 Mart'a Kadar Gezilebiliyor

5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek tarafından yapıldı.

Cnr Kitap Fuarı, 18 Mart'a Kadar Gezilebiliyor

5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek tarafından yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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