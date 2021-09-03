"CNR Food İstanbul" binlerce markaya ev sahipliği yaptı
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"CNR Food İstanbul" binlerce markaya ev sahipliği yaptı

'CNR Food İstanbul' binlerce markaya ev sahipliği yaptı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

"CNR Food İstanbul-Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı" 20'yi aşkın ülkeden 2 binin üzerinde markaya ev sahipliği yaptı.

"CNR Food İstanbul-Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı" 20'yi aşkın ülkeden 2 binin üzerinde markaya ev sahipliği yaptı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) açıklamasında görüşlerine yer verilen TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, dünyanın gıdasını yine İstanbul'da buluşturduklarını belirterek, "Bu yıl Ürdün ve Afganistan'ın milli olarak katılım sağladığı fuarda, aralarında Hollanda, Irak, İran, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Afganistan, Fransa, Ukrayna, Rusya, Litvanya, Somali, Özbekistan, Ermenistan ve Polonya'nın da bulunduğu birçok ülke, gıda ve içecek firmaları yoluyla temsil edildi." ifadelerini kullandı.

Kopuz, fuarda bu yıl Çikolata ve Şekerleme Özel Bölümü ile Özel İçecekler ve Gurme Özel Bölümü'nün dikkati çektiğini aktararak, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nın resmi onayı ile kurulan Özel İçecekler ve Gurme Özel Bölümü ile Türkiye'nin gıda ve içecek sektörünün tanıtımında yeni bir basamağa erişildiğini belirtti. Türk gıda ve içecek sanayisinin dış ticaret fazlası veren en önemli imalat sektörlerinden biri olduğunu aktaran Kopuz, bazı ürünlerin tanıtımı önündeki engellerin kalkmasıyla Türkiye'ye sağlanacak katma değerin daha da artacağını kaydetti.

Açıklamaya göre, ziyaretçileri CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayan fuara, aralarında Polonya, Yunanistan, Irak, Hollanda, Hindistan, Kenya, Somali, Özbekistan, Çekya, Arnavutluk, Makedonya, Macaristan'ın da yer aldığı birçok ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde satın almacı da katıldı.

Bu yıl 1-4 Eylül tarihlerinde CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar organizasyonunun destekçileri arasında TGDF'nin yanı sıra Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER) de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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"CNR Food İstanbul" binlerce markaya ev sahipliği yaptı - Haberler Ekonomi
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