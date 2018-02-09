Cnr Avrasya Boat Show Kapılarını Açtı

Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) Başkanı Alparslan Sirkecioğlu, Türk amatör denizciliğinin gelişmesinin yüksek bağlama ücretleri nedeniyle tehlikede olduğunu belirterek, "Ege ve Akdeniz sahillerindeki yerel su ürünleri kooperatifleri tarafından işletilen barınaklardan kira için alınan ücretler, hemen yanımızdaki Yunan adalarındaki marinalardan alınan ücretlerle maalesef yarışır hale gelmiştir." dedi.

Sirkecioğlu, CNR EXPO'da düzenlenen Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show) VIP açılışında Türk amatör denizciliğine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Sirkecioğlu, yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçerek bağlama kütüğüne kaydedilmesini sağlayan düzenleme sonrası 7 Şubat 2018 itibarıyla 5 bin 525 teknenin Türk bayrağına geçtiğini hatırlattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın teknelerde bayrak düzenlemesini açıkladığı günlerde "Türk bayraklı teknelerin marinalarda daha az ücret ödeyecekleri müjdesini" de verdiğini hatırlatan Sİrkecioğlu, "Bu müjdeyi de dört gözle beklemekteyiz." dedi.

Sirkecioğlu, yüksek bağlama ücretlerinin Türk amatör denizciliğini ve dolayısıyla toplumun denizlere ilgisini engellediğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Denizcilerimizin en büyük sorunlarından biri bağlama yeri ve ücretlerin fazla olmasıdır. Ülkemizde Milli Emlak marinalardan karada kiralanan yere ilave olarak deniz alanında da kira ve ecr-i misil almaktadır. Denizden alınan kirayı hesaplarken sadece yukarıdan görünen alan değil, mendireğin denizin altında tabanda yayıldığı alanı da dış sınır olarak kabul etmektedir. Kira-emsal hesabında da marina yanındaki yalı parselinin değerini emsal almaktadır.

Yapılan bir araştırmada dünyada 156 ülke arasında ülkelerin Milli Emlak benzeri kuruluşlarının denizden kira aldığı görülmemiş. Bu sadece ülkemizde var. Ege ve Akdeniz sahillerindeki yerel su ürünleri kooperatifleri tarafından işletilen barınaklardan kira için alınan ücretler, hemen yanımızdaki Yunan adalarındaki marinalardan alınan ücretlerle maalesef yarışır hale gelmiştir."

- "80 milyonu aşan bir ülkeyiz, bağlama yeri 26-28 bin arasında"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak, son 15 yılda denizcilik endüstrisinde teşviklerin yanı sıra pek çok mevzuat düzenlemesi de yapıldığını belirterek, sektörün desteklendiğini kaydetti.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ise Türkiye'de denizcilik kültürünün gelişmesine rağmen daha gidecek çok yolu olduğunu ifade ederek, "Baktığımız zaman 80 milyonu aşan bir ülkeyiz, bağlama yeri 26-28 bin arasında... Bir deniz ülkesi için çok düşük olan bir rakam. Anadolu'yu denizle nasıl kavuştururuz dediğimiz zaman olay amatörlerden, özel teknelerden başlıyor. Ancak maalesef bizde 'denize yaklaşma' anlayışı var." ifadelerini kullandı.

Merhum Maliye Bakanı Kemal Unakıtan döneminde teknelerdeki Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) kaldırıldığını hatırlatan Kalkavan, bu adımın Türk denizciliğinin yakın tarihi için bir devrim olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından ilgililer fuarın açılış kurdelesini kesti.

- Fuarın en pahalı teknesi İtalyan üretici Sanlorenzo firmasının SL78 model mega yatı

Fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen bin 500 markası, 3 bin 500'ün üzerinde deniz aracı ve ekipmanlarını ziyaretçilerle buluşuyor. Fuarın en pahalı teknesi İtalyan üretici Sanlorenzo firmasının SL78 model mega yatı oldu. Opsiyonlarına göre 4,2 ila 5,2 milyon avrodan satışa sunulan 24,64 metre uzunluğundaki yat, Boat Show'da tanıtıldı. Fuarın en uygun teknesi Safter 3.50'nin fiyatı ise 3 bin 500 TL.

Fuarda yüzde 100 el işçiliği ve yerli üretim olan Tiger Yatçılık imalatı tekneler de dikkati çekti. Firma sahibi Tuna Akgül, Anatolia isimli yerli teknelerin halkı denizlere ulaştırmak amacıyla düşük fiyatlardan satışa sunulduğunu belirterek, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ve istiyoruz ki halkımız sadece ormanlarda değil, denizlerde de mangal yapabilsin. Bunun için Muğla'da üretilen teknelerimizi yaklaşık 30 bin avrodan satışa sunuyoruz." bilgilerini verdi.

CNR Avrasya Boat Show, binlerce deniz severi, 10-18 Şuba'ta, CNR Expo Yeşilköy'de bir araya getirecek. Dünyanın en büyük ikinci Boat Show fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık ve DENTUR iş birliğiyle düzenleniyor.

- Fuar süresince çeşitli gösteriler yapılacak

CNR Avrasya Boat Show Fuarı, bu yıl da birbirinden renkli etkinlikleri ile ziyaretçilerine dopdolu bir içerik sunacak. Fuarın VIP açılışında Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars grubu bir sahne performansı sergileyecek.

Her yıl olduğu gibi iş insanları ve ünlü simalara ev sahipliği yapacak CNR Avrasya Boat Show'da, 10-18 Şubat tarihleri boyunca konserler ve özel partiler, ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Fuarın en önemli etkinliklerinden olan SEA TALKS'larda Ayhan Sicimoğlu Tekne Yemekleri Show'u, Denizaltı Fotoğrafçılığı, Süper Yat Paneli, Naviga Panel, Deniz ve Kadın gibi deniz sohbetleri ve gösterileri fuar süresince gerçekleştirilecek.

Sadun Boro'yu anma etkinliği düzenlenecek

Gazeteci Sunay Akın'ın denizcilik üzerine yapacağı stand up gösterisi ve ünlü fotoğrafçılar tarafından çekilen eşsiz deniz görüntülerinin yer alacağı fotoğraf sergisi, denizciler ve denize gönül verenler tarafından ilgi ile takip edilecek.

Doğu Akdeniz Seyri, Bir Sancaktan Bir İskeleden, Türkiye Yat Kaptanları ve Yatçılıkta Sigorta Kavramı gibi birçok seminerin de yer alacağı CNR Avrasya Boat Show'da teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan Sadun Boro'yu anma etkinliği de düzenlenecek.

CNR Avrasya Boat Show bilet satışlarından elde edilecek gelirlerin bir bölümü, Türkiye'de kıyı ve denizlerin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla kurulan Deniz Temiz Derneği'ne (TURMEPA) bağışlanacak.