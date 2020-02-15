CNR Avrasya Boat Show için geri sayım

15.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:44

Mega yatlardan teknelere, yelkenlilerden şişme botlara kadar 3 bin 500'ün üzerinde deniz aracı, dünyanın en büyük tekne ve yat fuarlarından biri olan CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunları ile buluşuyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği, KOSGEB desteği ve Türk Hava Yolları'nın (THY) ana sponsorluğunda organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat-1 Mart 2020'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

CNR Avrasya Boat Show, 85 bin metrekarelik alanda dünya devi 250'nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapacak. Aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerinin de yer aldığı 10 bin aşkın markanın 3 bin 500'den fazla deniz aracının sergileneceği fuarda, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de görücüye çıkacak.

100 bin ziyaretçi milyar dolarlık iş hacmi yaratacak

CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunları hayallerine 1000 lira ile 102 milyon lira arasında değişen araç fiyatlarıyla kavuşabilecek. Denizcilik sektörüne dair her şeyin yer alacağı fuarda ithal ve yerli üretim megayat, yelkenli, motoryat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar ve konsepte uygun giysi üreticileri son teknoloji ürünlerini sergileyecek. Milyar dolarlık iş hacminin yaratılacağı fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Hayatı deniz olanlar Sea Talks'ta anlatacak

CNR Avrasya Boat Show, Sea Talks etkinliğiyle de katılımcıların ilgisini çekecek. Aralarında Edhem Dirvana, Sir Chay Blyth, Sercio Davi, Tahsin Ceylan, Ayşe Aslı Başak, Hülya Güler, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Mustafa Taviloğlu ve Behzat Şahin'in de yer aldığı dünyaca ünlü isimler denizi, tutkularını ve yolculuklarını denizseverlerle paylaşacak.

Fuarda ayrıca çevreci sanatçı Şinasi Yelkenci'nin denizden çıkardığı atıklardan oluşan "Palıkhane" isimli sergisinin yanı sıra DENTUR, Gezgin Korsanlar ve DADD gibi kuruluşlar çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kaynak: AA