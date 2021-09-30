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CNN TÜRK'ün yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı...

Hürriyet - Haberler | Magazin
CNN TÜRK'ün yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı...

11 Ekim Pazartesi günü 22. yılını kutlayacak CNN TÜRK; her gün son dakika gelişmelerinin takip edildiği haber kuşaklarını, deneyimli moderatörlerin yönettiği Tarafsız Bölge, Akıl Çemberi, Gece Görüşü, Ne Oluyor?

11 Ekim Pazartesi günü 22. yılını kutlayacak CNN TÜRK; her gün son dakika gelişmelerinin takip edildiği haber kuşaklarını, deneyimli moderatörlerin yönettiği Tarafsız Bölge, Akıl Çemberi, Gece Görüşü, Ne Oluyor? tartışma programlarını, Yeşil Doğa, 5N 1K, Zaman Kırılması programlarını ve "O" belgeselini yeni sezonda da ekrana getirmeye devam edecek.

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Haber: CNN TÜRK'ün yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı... - Haberler Magazin
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