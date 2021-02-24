CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen oldu

24.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:46
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen oldu

Bilgisi ve 40 yıllık birikimiyle Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, bundan böyle CNN Türk izleyicisiyle buluşacak.

Bilgisi ve 40 yıllık birikimiyle Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, bundan böyle CNN Türk izleyicisiyle buluşacak.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı olarak ekranda yer alacak olan Şen, "CNN Türk haber televizyonculuğunda çok önemli bir marka. Artık ben de CNN Türk ailesinin bir parçasıyım. 40 yıllık birikimim ve yaptığım çalışmalarla hava, su, iklimle ilgili doğru bilgileri CNN Türk yayınlarıyla geniş kitlelere duyurabilecek olmaktan çok mutluyum. Havayla ilgili son gelişmeler için herkes CNN Türk ekranlarında olsun. İlk bilen siz olun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Meghan Markle Ozan Çolakoğlu
Spor Ali Koç Umut Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:53:24. #1.14#
title