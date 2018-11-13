Cnn, Trump'a Dava Açtı Ildı

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'a dava açarak muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a olan akreditasyonunun yeniden onaylanmasını istedi. CNN kanalı, ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtığını duyurdu. Amerikan CNN televizyonunun, Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın akreditasyonunu geçici olarak geçen hafta iptal etmesinin ardından, Trump ve üst düzey 5 Beyaz Saray yetkilisine başkent Washington'da ABD Bölge Mahkemesinde dava açtı. CNN, Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Bill Shine, Gizli Servis Direktörü Joseph Clancy, Gizli Servis Personel Şefi yardımcısı John Doe hakkında dava açtı. CNN'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Washington Bölge Mahkemesinde haklarında dava açılan 6 kişinin tümünün CNN muhabiri Jim Acosta'nun Beyaz Saray'a olan akreditasyonunun askıya alınmasında etkili rol oynayan kişiler olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, kongre ara seçimlerinden sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında CNN muhabiri Jim Acosta ile tartışmasının ardından Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyon kartına gizli servis elemanları tarafından el konulmuştu.

(Hasan Çelik/İHA)