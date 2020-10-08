CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir

08.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:02
CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir

Güney Kore şirketi Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde kârının yaklaşık yüzde 60 artmasını beklediğini açıkladı.

Güney Kore şirketi Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde karının yaklaşık yüzde 60 artmasını beklediğini açıkladı. Amerikan CNN Televizyonu'na göre Samsung, ABD'nin yaptırımları nedeniyle zora giren rakibi Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir.

Samsung'un bugünkü açıklamasında yılın üçüncü çeyreğinde şirketin operasyon karının 12,3 trilyon won (10,6 milyar dolar) olmasının beklendiği duyuruldu.

Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik bir artışa karşılık geliyor. Piyasa analistleri, şirketin üçüncü çeyrek karının yüzde 26 civarında olacağı tahmininde bulunmuştu.

Samsung bu dönemde satışlarının da yüzde 6 artarak 66 trilyon won'a (57 milyar dolar) çıkmasını beklediğini duyurdu.

Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını ay sonunda açıklaması bekleniyor.

'Huawei'ye yönelik yasaklar en çok Samsung'a yaradı'

Huawei, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi sarstığı ikinci çeyrekte ilk kez Samsung'u geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olmuştu. Şirket Nisan-Haziran döneminde 55,8 milyon, Samsung da 53,7 milyon telefon satmıştı.

Huawei'nin satışlarının çoğu, diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde toparlanan Çin'de.

Çin şirketinin ulusal güvenlik için risk oluşturduğunu öne süren ABD, şirketin Amerikan teknolojisi ve yazılımlarına erişimini kesmişti. Huawei ürünlerinin ulusal güvenlik riski oluşturduğu iddiasını reddediyor.

Yatırım şirketi Daiwa analistlerinden SK Kim, Samsung'un üçüncü çeyrekteki yükselişini gelecek yıla da taşıyabileceğini söyledi.

Kim, Samsung'un karını artırmasında Huawei'nin karşı karşıya olduğu zorluklar ve 5G telefonlara yönelik talebin artmasının yanı sıra hızla internet üzerinden satışlara odaklanarak maliyetlerini düşürmesinin de etkili olduğunu belirtti.

Samsung, Apple'ın yanı sıra Huawei'nin rakipleri Xiaomi ve Oppo gibi telefon üreticilerine ekran ve hafıza karşı gibi parçalar satıyor.

Daishin Securities analisti Lee Su-bin de, Huawei'ye yönelik yasakların en çok Samsung'a yaradığını söyledi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Fatma Girik Ali Sürmeli
Spor Ozan Tufan Eddie Newton Sergen Yalçın Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Türk Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CNN: Samsung, Huawei'yi geçerek dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 15:34:19. #1.15#
title