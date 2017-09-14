CNN: Nijerya'da 5,8 Milyar Dolarlık Çin Projesi

Taraba eyaletinde yapılacak olan 3.050 megavatlık Mambila hidroelektrik santral projesi Çin devlet firmalarından oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Nijerya Enerji ve Bayındırlık Bakanı Fashola, söz konusu projenin 50 ila 150 metre yüksekliğinde dört barajdan oluştuğunu ve inşaatının altı yıl süreceğini açıkladı.

Finansmanın %85'i Çin Export-Importa bank tarafından sağlanacak. Nijerya Hükümeti finansmana %15 oranında katılacak.

Nijerya yetkilileri Mambila barajının, uzun vadeli yararları olacağını belirterek, ülkenin enerji arzı, verim artışı, turizm, sulama, tarım aracılığıyla sosyoekonomik gelişmeye çok önemli katkı yapacağını söyledi.