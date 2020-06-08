CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor
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CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor

ABD'de CNN televizyonu için yapılan bir ankette Başkan Donald Trump'a destek bir önceki aya göre 7 puan geriledi.

CNN'in anketine göre ABD'de Trump'a destek düşüyor
08.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:48

ABD'de CNN televizyonu için yapılan bir ankette Başkan Donald Trump'a destek bir önceki aya göre 7 puan geriledi.

SSRS Araştırma Şirketi tarafından CNN için 2-5 Haziran'da 1259 kişi ile yapılan ankette Trump'ın başkanlığını beğenenlerin oranı yüzde 38 ve beğenmeyenlerin oranı yüzde 57 olarak açıklanırken kalan yüzde 5 fikir belirtmedi.

Aynı şirketin mayısta yaptığı anketlerde Trump'a destek oranı yüzde 45 düzeyindeydi.

Ankette katılımcıların yüzde 31'i Trump'ın ırkçılık konusunu ele alış biçimini beğendiğini belirtirken, beğenmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 63 oldu.

-Biden arayı açıyor

Diğer taraftan, bugün seçim yapılsa kimi tercih edecekleri sorulan katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ı destekleyeceğini söyledi. Trump'ın Demokrat rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 55 olarak açıklandı.

Mayısta yapılan ankette Biden'a destek yüzde 51 ve Trump'a destek yüzde 46 düzeyindeydi.

Trump'a desteğin düşmesinde siyahi Amerikalı George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Trump'ın askeri güç kullanma tehdidinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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