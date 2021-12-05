CNN'den kovulan Chris Cuomo: Abime neden yardımcı olduğumu açıkladım

ABD'de cinsel tacizle suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun CNN'deki işinden kovulan kardeşi Chris Cuomo, açıklama yaptı. Ünlü haber sunucusu "CNN'deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım" dedi.

Ünlü sunucu Chris Cuomo'nun haber kanalı CNN'deki işi, abisine cinsel taciz suçlamalarında aklamak için yardımcı olduğu öne sürülerek önce askıya alınmış ve bu hafta sonu işinden kovulduğu açıklanmıştı. Bugün açıklama yapan Chris Cuomo "CNN'deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım. Ne kadar düş kırıklığına uğratsa da şimdi söylememe izin verin, Cuomo Prime Time ve CNN'de en rekabetçi zaman dilimindeki 1 numaralı program ekibiyle daha fazla gurur duyamazdım" dedi.

Demokrat partili Cuomo ailesi ABD siyasetinde siyasetçi yetiştiren bir aile olarak biliniyor. Andrew Cuomo, New York valisi olarak art arda 3 dönem seçilerek vali oldu ve baba Mario Cuomo, 1983 ile 1994 arasında 3 defa New York valisi olarak seçildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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