CNN: ABD'de Sınır ve Gümrük Muhafaza merkezlerinde tutulan refakatsiz çocukların sayısı yüzde 84 düştü

ABD'de geçen ay en yüksek seviyelere ulaşan, Meksika sınırında gözaltı merkezlerinde tutulan refakatsiz göçmen çocukların sayısının yüzde 84 düştüğü belirtildi.

ABD'de geçen ay en yüksek seviyelere ulaşan, Meksika sınırında gözaltı merkezlerinde tutulan refakatsiz göçmen çocukların sayısının yüzde 84 düştüğü belirtildi.

CNN'in isminin açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, 28 Nisan Çarşamba günü itibarıyla ABD-Meksika sınırında Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) gözaltı merkezlerinde tutulan refakatsiz göçmen çocuk sayısı 954'e düştü.

Haberde, bu merkezlerde gözaltında bulunan refakatsiz göçmen çocukların sayısının 28 Mart'ta 5 bin 767 olduğuna işaret edilerek, bu sayının yüzde 84 azaldığı kaydedildi.

ABD'de CBP merkezlerinde göçmen çocukların gözaltı süresinin 72 saatten uzun sürmesi eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Çocukların bakımından sorumlu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, son haftalarda refakatsiz göçmen çocukların yerleştirilmesi için birçok merkez açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan